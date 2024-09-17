Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса «Олимпийский»
Спортивный комплекс «Олимпийский» продолжают реконструировать, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Новый спорткомплекс будет включать в себя четыре сооружения, три из которых объединят стилобатом. В первом здании разместится концертный зал-трансформер, который будет вмещать в себя 12 тысяч зрителей. Также в первом здании будут гастрономические и событийные площадки, торговая галерея и кинокластер.
Во втором здании будет физкультурно-оздоровительный комплекс с более сотней площадок. В третьем здании разместится водный комплекс с 15 бассейнами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru