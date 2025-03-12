Собянин рассказал, как будет выглядеть станция метро «Бульвар Генерала Карбышева»
Станция «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена посвящена инженерным войскам, власти согласовали ее архитектурную концепцию. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, в оформлении станции будут преобладать светло-серые и белые тона.
«Название станции выделим крупными буквами на контрастном фоне. На колоннах платформы разместим художественные барельефы», – подчеркнул Собянин.
Детали интерьера станции подчеркнут светодиодные конструкции, которые также обеспечат комфортное освещение. Оформление павильонов входа и выхода посвятят различным направлениям боевой работы инженерных войск.
Станция «Бульвар Генерала Карбышева» готова уже на 43%. Специалисты возводят основные монолитные конструкции станционного комплекса, а также оборотных тупиков. Объект позволит разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию и снизить интенсивность движения по Звенигородскому и Новорижскому шоссе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru