Собянин рассказал, как будет выглядеть станция метро «Бульвар Генерала Карбышева»

Станция «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена посвящена инженерным войскам, власти согласовали ее архитектурную концепцию. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Как отметил градоначальник, в оформлении станции будут преобладать светло-серые и белые тона.

«Название станции выделим крупными буквами на контрастном фоне. На колоннах платформы разместим художественные барельефы», – подчеркнул Собянин.

Детали интерьера станции подчеркнут светодиодные конструкции, которые также обеспечат комфортное освещение. Оформление павильонов входа и выхода посвятят различным направлениям боевой работы инженерных войск.

Станция «Бульвар Генерала Карбышева» готова уже на 43%. Специалисты возводят основные монолитные конструкции станционного комплекса, а также оборотных тупиков. Объект позволит разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию и снизить интенсивность движения по Звенигородскому и Новорижскому шоссе.

