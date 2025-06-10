Собянин: При строительстве метро все чаще используют отечественное оборудование

Российское оборудование все чаще используют на строящихся объектах московского метро, уход иностранных компаний способствовал в этом отечественным производителям. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник подчеркнул, что теперь развивать транспортную систему столицы помогает именно российская продукция, по качеству не уступающая зарубежной.

«Успешно внедряются и применяются отечественные электронные системы управления и автоматизации, разработки для управления движением поездов и вентиляционное оборудование», — указал Собянин.

Так, иностранную систему пожарной безопасности заменила продукция производителей из Москвы и Саратовской области, импортные видеокамеры - аналоги из Краснодарского края. Отечественные технологии информационного моделирования на всех этапах сопровождают проекты станций метро, в том числе при подготовке проектной и рабочей документации, строительстве, сдаче в эксплуатацию. Российские аналоги также успешно заменили материалы для отделки будущих станций.

