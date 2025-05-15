Собянин поздравил работников столичной подземки с 90-летием метро

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников столичного метро с 90-летием. Он отметил, что 15 мая 1935 года с открытием движения от «Сокольников» до «Парка культуры» Москва вступила в новую эпоху.

«Быстрый, надежный, комфортный, растущий в едином ритме со столицей Московский метрополитен — больше, чем транспорт. Это бесценный памятник архитектуры и гордость многих поколений москвичей», - написал он.

Глава города поблагодарил всех специалистов, которые делают передвижение жителей и гостей столицы надежным, быстрым и комфортным.

Собянин напомнил, что с 2011 года в столице построили и реконструировали 123 станции, что сделало город ближе для миллионов москвичей. Метро он назвал лучшим транспортом в мире.

