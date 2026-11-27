Создание научно-образовательного и культурного кластера запланировано в Коммунарке в Москве, в его состав войдут кампус Московского государственного технологического университета «СТАНКИН», головной центр компетенций станкоинструментальной промышленности, суперколледж, спортивный комплекс для студентов, а также межмузейный депозитарно-выставочный комплекс. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Строительство объектов уже стартовало.

Параллельно в Коммурнарке развивают транспортную инфраструктуру, которой будут пользоваться студенты, преподаватели и жители района. Для будущего кампуса МГТУ «СТАНКИН» возведут выход из метро и новые дороги.

«В частности, в 2027 году планируем открыть подземный пешеходный переход от вестибюля станции “Новомосковская” Троицкой линии метро к будущему кампусу университета», — рассказал Собянин.

По словам градоначальника, также будет создана улично-дорожная сеть. Работы проведут в два этапа. Сначала запланированы строительство и реконструкция почти четырех километров дорог. В их числе внутриквартальные дороги с заездами на территорию социальных объектов, участок от Старопрокшинского шоссе в сторону улицы Карасева, новый участок от Карасева с круговым движением. Кроме того, будут обустроены остановки наземного городского транспорта и парковочные места. Как ожидается, первый этап строительства завершат в 2028 году.

Узнать, как изменилась Москва за последние годы, какие инициативы, позволяющие сделать жизнь ее жителей еще комфортнее, реализуются и что ждет город в ближайшем будущем, можно в масштабном спецпроекте на портале mos.ru. Он посвящен развитию ключевых сфер столицы, в их числе транспорт, промышленность, здравоохранение, образование, спорт, строительство. На странице «Архитектура и строительство» размещены сведения о масштабном обновлении Москвы за последние 16 лет. Здесь можно узнать, как строились дороги и станции рельсового каркаса, как создавались пересадочные узлы и восстанавливались знаковые объекты столицы. Особое внимание уделено программе реновации жилья.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в Коммунарке продолжается строительство Головного центра компетенций (ГЦК) станкоинструментальной промышленности. Он станет частью кластера, объединяющего современные образовательные, культурные и научные объекты. Здание площадью свыше 18,5 тысячи квадратных метров будет состоять из административно-бытового и производственного корпусов.

