Собянин: Почти 5 км дорог построят и реконструируют в Молжаниновском районе
Около пяти километров дорог построят и реконструируют в районе Молжаниновский (САО), заявил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, это позволит создать удобные подъезды к ключевым объектам транспортной и социальной инфраструктуры, а также улучшить транспортную доступность.
Ожидается, что будет построена улица вдоль северо-восточной стороны Октябрьской железной дороги между платформами Молжаниново и Новоподрезково, а также путепроводы через Ленинградское шоссе и участки Проектируемых проездов №448 и №5162. Кроме того будет реконструирована 2-я Подрезковская улица, а новая дорога свяжет улицы Колпинскую и Комсомольскую.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru