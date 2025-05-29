Собянин: Почти 5 км дорог построят и реконструируют в Молжаниновском районе

Около пяти километров дорог построят и реконструируют в районе Молжаниновский (САО), заявил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, это позволит создать удобные подъезды к ключевым объектам транспортной и социальной инфраструктуры, а также улучшить транспортную доступность.

Ожидается, что будет построена улица вдоль северо-восточной стороны Октябрьской железной дороги между платформами Молжаниново и Новоподрезково, а также путепроводы через Ленинградское шоссе и участки Проектируемых проездов №448 и №5162. Кроме того будет реконструирована 2-я Подрезковская улица, а новая дорога свяжет улицы Колпинскую и Комсомольскую.

