Собянин: Открылся прием заявок на три финансовые меры поддержки для бизнеса

В Москве открылся прием заявок на предоставление трех финансовых мер поддержки для предпринимателей. Об этом в своем Telegram-канале заявил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, предприятия из сферы ИТ, промышленности и науки, а также участники реестра столичных стартапов смогут получить грант на развитие деятельности и оборудование на сумму до 30 млн рублей. В частности, на эти деньги можно будет обновить лаборатории и производственные линии, модернизировать и дооснастить предприятия.

Кроме того, предприниматели получают поддержку как компенсацию за расходы, которые они уже понесли. В частности, город помог закупить оборудование на сумму более 14,7 млрд рублей с 2022 года.

Также представители малого и среднего предпринимательства, являющиеся налоговыми резидентами Москвы из сфер креативных индустрий, научных исследований и производства, смогут получить грант на экспорт, максимальный размер которого — 10 млн рублей в год.

Грант уже был выдан более чем 600 производителям, которые приобретают на эти средства сырье, расширяют и обновляют производство, а также занимаются освоением новых рынков. При поддержке Москвы за пять лет были заключены контракты на сумму более чем 40 млрд рублей.

Градоначальник отметил, что субсидии на компенсациям затрат на обучение выдаются предприятиям, оплатившим учебу своих работников по программам дополнительного и среднего профессионального образования. С 2020 года такой помощью воспользовались более 1100 предприятий, оплативших обучение более чем 8500 сотрудников.

Для получения компенсаций компании должны иметь статус социального предприятия или экспортный контракт, а также работать в приоритетных для Москвы отраслях экономики. В частности, в текущем году можно компенсировать до 95% расходов (до 10 млн рублей по одной заявке). На одного сотрудника в год выделяют до 120 тысяч рублей.

С требованиями для получения грантов можно познакомиться на портале «Дело в Москве».

