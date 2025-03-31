Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс строительных проектов
Прием заявок на конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства» начинается в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как напомнил градоначальник, конкурс проводят с 2000 года.
«В этот раз выберем два проекта года: один определят жители в проекте «Активный гражданин», другой – члены... конкурсной комиссии», – указал Собянин.
Кроме того, будет представлено 11 номинаций. Среди них спортивные объекты, благоустройство на общественных пространствах и природных территориях, реставрация и адаптация для современного использования объектов культурного наследия, программа реновации, объекты метро и железнодорожного транспорта.
Победителями прошлого года стали в том числе многофункциональный научно-образовательный корпус им. Баумана, станции метро «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии, новостройка по реновации на Кастанаевской улице.
Прием заявок на конкурс продлится до 31 мая. Церемония награждения победителей пройдет накануне Дня строителя.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru