Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс строительных проектов

Прием заявок на конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства» начинается в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Как напомнил градоначальник, конкурс проводят с 2000 года.

«В этот раз выберем два проекта года: один определят жители в проекте «Активный гражданин», другой – члены... конкурсной комиссии», – указал Собянин.

Кроме того, будет представлено 11 номинаций. Среди них спортивные объекты, благоустройство на общественных пространствах и природных территориях, реставрация и адаптация для современного использования объектов культурного наследия, программа реновации, объекты метро и железнодорожного транспорта.

Победителями прошлого года стали в том числе многофункциональный научно-образовательный корпус им. Баумана, станции метро «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии, новостройка по реновации на Кастанаевской улице.

Прием заявок на конкурс продлится до 31 мая. Церемония награждения победителей пройдет накануне Дня строителя.

