Собянин: Объем производства одежды в Москве за пять лет увеличился в 62 раза
Объем производства одежды в Москве вырос в 62,4 раза за последние пять лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, эта отрасль — самая быстрорастущая в Москве.
«Наши предприятия выпускают все — от масс-маркета до дизайнерской одежды. Новый виток развития получила традиционная для Москвы текстильная промышленность», — написал Собянин, указав, что уход иностранных брендов позволил бизнесу города занять свободные ниши.
Кроме того, в число наиболее активно развивающихся отраслей вошли производство электрооборудования (рост в 7,1 раза), машин и оборудования (в пять раз), продуктов питания (в 4,8 раза), лекарств и медицинских изделий (в 3,7 раза), компьютеров, электронных и оптических изделий (в 2,3 раза).
За последние пять лет количество промышленных площадок в Москве превысило 4,2 тысячи, число занятых в этой отрасли работников составляет более 725 тысяч. По итогам прошлого года доля столицы в общем объеме инвестиций в промышленность РФ увеличилась до 8,1% (без учета добывающей промышленности).
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