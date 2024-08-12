Собянин: Новые корпуса МГТУ им. Баумана откроются в сентябре
Новые корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана начнут работу уже в сентябре 2024 года, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра итогов строительства нового кампуса.
«Практически основные работы завершены. Построено 170 тысяч квадратных метров таких современных первоклассных зданий», – сообщил он.
В ближайшее время в новом корпусе разместят современное оборудование. Проект реализуется совместно с правительством Москвы.
По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко корпус возвели по поручению президента России Владимира Путина.
«Здесь очень высоко поднята планка технологических решений, которые должны обеспечить непрерывный процесс образования», – добавил он.
В свою очередь ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин подтвердил, что учебный процесс в новом корпусе намерены начать с 1 сентября.
В 2021–2024 годах правительство Москвы совместно с правительством России реализовало проект комплексного развития МГТУ – строительства и реконструкции 14 зданий. В 2024 году были завершены работы на трех объектах. В 2022–2023 годах также завершились строительные работы на шести объектах научно-исследовательского кластера МГТУ.
Новый научно-исследовательский кластер расположен в непосредственной близости от исторических зданий университета на реке Яузе.
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