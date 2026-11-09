Собянин назвал ключевые городские проекты по поддержке детей-сирот

Москва развивает систему семейного устройства, органично встраивая в нее новые проекты и сервисы. Мэр столицы Сергей Собянин во Всемирный день сирот рассказал, как город поддерживает детей-сирот и приемные семьи.

По словам градоначальника, Москва давно не ограничивается просто поиском приемной семьи.

«В ноябре московская опека запускает “Школу наставничества”, которая поможет подросткам найти значимого взрослого на пороге перемен и выбора своего пути», — написал Собянин в своем канале в мессенджере «Макс»

Со всеми сторонами работают психологи. Специалисты помогают понять потребности ребенка, возможности взрослого, определить общие интересы, на которых может появиться будущая дружба, а также сопровождают наставника и ребенка на каждом этапе их взаимоотношений.

Также в Москве действует новый проект «Каждому ребенку — своя семья». Психологи сопоставляют потребности ребят и возможности будущих родителей, сопровождают знакомство. Детей готовят к жизни в новой семье, работают с их травмами, сомнениями, страхами. Будущим мамам и папам помогают готовиться к появлению ребенка. Итогом такой работы становятся электронные карты — цифровые профили, доступные в специальном закрытом разделе на портале «Моя новая семья». Сервис сопоставляет все сведения и предлагает максимально совместимые сочетания. Так специалисты помогают найти ребенку родителей, которые подойдут именно ему.

Сложившиеся в Москве приемные семьи получают поддержку города, им предоставляют в том числе льготы, выплаты, профессиональную помощь психологов, юристов, специалистов по работе с семьей.

«В рамках проекта каждую семью сопровождает персональный менеджер, который находится рядом на всех этапах», — отметил Собянин.

Кроме того, в столице успешно реализуются проекты «Серебряное наставничество» и «Давай дружить!». Инициативы стали частью культуры поддержки детей-сирот города. Они открыли для москвичей путь к живому участию в жизни ребят.

Собянин во Всемирный день сирот поблагодарил горожан за участие и человеческое тепло.

«Каждая семья, которая дарит детям счастье и возможность быть любимыми, по-настоящему бесценна», — подчеркнул градоначальник.

Узнать, как изменилась Москва за последние годы, какие инициативы для комфорта горожан реализуются в настоящее время, что ждет столицу и ее жителей в ближайшем будущем, можно в масштабном спецпроекте портала mos.ru. Он посвящен развитию ключевых сфер города, в том числе транспорта, промышленности, здравоохранения, образования, спорта и строительства. На странице проекта «Соцподдержка и занятость населения» доступна информация о возможностях для граждан, нуждающихся в поддержке. Москва оказывает всестороннюю помощь семьям в сложной жизненной ситуации, людям с ограниченными возможностями здоровья, участникам специальной военной операции. В центрах московского долголетия регулярно проводятся зарядки, йога, лекции, другие мероприятия. Кроме того, в службе занятости Москвы горожане могут пройти переобучение и получить новую востребованную профессию.

