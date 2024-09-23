Собянин: Началась реставрация фасадов и кровли здания биржи на Ильинке

В Москве намерены отреставрировать фасад и кровлю исторического здания биржи XIX века, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В ходе реставрационных работ будет демонтирована деструктивная штукатурка, укреплена кирпичная кладка. Также в здании проведут антисолевую обработку и реставрацию цоколя, расчистят лепной декор и отреставрируют исторические окна и двери.

Помимо прочего произведут ремонт ажурных ограждений кровли и приведут в порядок фонари-бра из чугуна.

Как добавил Собянин, объект культурного наследия федерального значения сохранил типичный классический облик 1870-х годов.

