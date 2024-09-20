Собянин: На киноплатформе «Москино» создадут афишу всех киномероприятий столицы

Киноплатформа «Москино» помогает организовывать в столице теле-, кино- и видеосъемки, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Так, на киноплатформе представлено порядка 700 площадок для съемок: улицы, парки, вокзалы, фестивальные площадки, библиотеки и другие объекты. Она также позволяет забронировать павильоны главных киностудий столицы. Киноплатформа предлагает более 60 тысяч единиц реквизита и костюмов.

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Собянин отметил, что в этом году появились новые опции. Так, горожане могли зарегистрироваться на акцию «Ночь кино» и проект «От идеи до премьеры». По словам мэра, киноплатформа также упрощает взаимодействие с Кинокомиссией Москино и помогает согласовать в городе съемки.

Кроме того, на киноплатформе скоро появится сервис «Афиша», где будет собрана информация обо всех крупных творческих конкурсах, фестивалях и других мероприятиях московского кинокластера.

