Собянин: Москвичи могут сдать новогодние деревья в 165 пунктов для переработки
Порядка 220 тысяч елей, пихт и сосен за 10 лет сдали на переработку в рамках акции «Елочный круговорот», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Он отметил, что в прошлом году москвичи сдали на переработку порядка 38 тысяч елей, пихт и сосен. По словам мэра, переработанные в щепу пихты, сосны, ели и другие хвойные возвращаются обратно в природу. Их используют для отсыпки дорожек в природных парках, в качестве подстилки для животных в вольерных комплексах и как удобрение. Также щепу рассыпают под деревьями.
Собянин подчеркнул, что в 2025 году с 2 января по 3 марта будут круглосуточно функционировать 165 пунктов приема. На карте «Экоточки Москвы» можно выбрать ближайший к дому.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru