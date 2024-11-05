Собянин: Московский планетарий — один из самых современных в мире
Московскому планетарию исполнилось 95 лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, первое в стране подобное сооружение сегодня является самым современным в мире. Порядка миллиона гостей посещают планетарий каждый год.
Главный зал планетария находится под купольным экраном диаметром 25 метров — самым большим в Европе. Он оборудован новейшей моделью проектора «Универсариум М9». Здесь можно увидеть 9000 звезд.
Кроме того, в планетарии можно увидеть уникальные полнокупольные фильмы, создаваемые на базе собственной киностудии, концерты и стереокино с эффектом 3D.
В интерактивном пространстве «Лунариум» гости планетариума могут увидеть 92 экспоната, 23 из которых разработаны отечественными специалистами. Посетители смогут поуправлять временем, земными стихиями и даже создать вспышку на Солнце. А при помощи установленного в большой обсерватории телескопа-рефрактора можно в деталях увидеть планеты-гиганты, планеты земной группы, Луну и Солнце.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru