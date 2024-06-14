Собянин: Детскую музыкальную школу имени Юргенсона ждет реконструкция

Комплексная реконструкция запланирована в здании детской музыкальной школы (ДМШ) имени П.И. Юргенсона в районе Сокольники в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о выделении средств бюджета на эти цели.

ДМШ начала работу в 1936 году. Сегодня в учреждении обучаются около 630 человек по таким направлениям, как фортепиано, скрипка, виолончель, арфа, баян, гитара, флейта, саксофон, и другим. В школе работают более 60 преподавателей.

На 2024–2025 годы запланирована комплексная реконструкция четырехэтажного здания учреждения площадью около 2 тысяч кв. м.

«Усилим несущие конструкции, отремонтируем фасады, кровлю и входные группы, полностью обновим инженерные системы», — уточнил Собянин в своем Telegram-канале.

Обновление материально-технической базы учреждений творческого образования детей Москвы проходит в рамках проекта «Искусство — детям», который реализуется с 2018 года. За пять лет в столице отремонтировали более 160 зданий детских школ искусств, закупили почти 12,9 тысячи музыкальных инструментов, 44 тысячи комплектов мебели, 8,7 тысячи единиц оборудования. При этом для 15 учреждений творческого образования подобрали помещения вместо плохо приспособленных зданий, также за счет городского бюджета возвели семь новых зданий творческих школ. Планируется, что до конца текущего года будет завершено комплексное обновление пяти зданий: ДМШ № 4, ДМШ имени Н.П. Ракова, ДШИ им. В.С. Калинникова, ДМШ имени Г.Ф. Генделя, ДМШ им. А.К. Лядова.

