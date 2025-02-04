Собянин: Через платформу «Москино» за год согласованы съемки 632 проектов

За 2024 год на киноплатформе «Москино» согласовали съемки более 600 проектов, включая иностранный фильм. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Впервые на платформе утвердили съемки иностранной кинокартины – «Величайший всех времен» (Индия). Фильмы снимались в разных локациях, включая популярные парки: «Сокольники», Измайловский, «Ростокинский акведук», – пояснил он.

Как добавил Собянин, возможность согласовывать разноплановые съемки на улицах и дорогах Москвы доступна на киноплатформе с прошлого года. Помимо локаций создатели кинопроектов могут выбрать костюмы, реквизит, а также узнать о мерах поддержки.

Помимо прочего кинолюбителям на платформе доступна регистрация на бесплатные показы сети кинотеатров «Москино» и покупка билетов на события кинопарка.

В общей сложности в 2024 году киноплатформу «Москино» посетили свыше 500 тысяч уникальных пользователей.

