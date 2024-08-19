Собянин: Боткинская больница получила статус научно-клинического центра

Боткинская больница в Москве получила статус многопрофильного научно-клинического центра. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«За последние годы мы провели переоснащение клиники, построили новый корпус и полностью реконструировали существующие, создав на их базе специализированные медицинские центры», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Собянин подчеркнул, что в учреждении используют наиболее эффективные методы диагностики и лечения, здесь доступны все виды высокотехнологичной помощи, от роботических операций до трансплантации органов. В больнице работают 13 специализированных медцентров, в том числе числе флагманский, онкологический, гематологический. Ежегодно в стационаре проводят свыше 100 тысяч операций, в симуляционном центре обучаются около 15 тысяч врачей и медсестер, в ординатуре — свыше 200 молодых специалистов. Работники Боткинской больницы совмещают клиническую, научную, образовательную деятельность, среди сотрудников более ста профессоров и шесть академиков РАН.

Новый статус медучреждения позволит значительно ускорить проведение научных исследований и внедрить их итоги в практическую работу.

