Собянин: Более 43 млн поездок совершено на Московских трамвайных диаметрах

Свыше 43 млн поездок совершили пассажиры за первый год работы Московских трамвайных диаметров (МТД). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Первый трамвайный диаметр Т1 был запущен ровно год назад, 12 ноября. В апреле текущего года заработал второй — Т2. Диаметры соединили 20 районов города с крупными жилыми, образовательными, деловыми центрами.

«Т1 длиной 27 км проходит от станции метро "Университет" до Метрогородка. Т2 протяженностью 33 км соединяет станцию метро "Чертановская" и МЦД Новогиреево. Это самый длинный городской трамвайный диаметр в мире», - напомнил Собянин.

Диаметры обеспечивают 41 пересадку на метрополитен, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и железную дорогу. Маршруты проходят через четыре железнодорожных вокзала: Ленинградский, Ярославский, Казанский, Павелецкий.

Мэр указал, что МТД работают по принципу наземного метро. На наиболее популярном участке между станциями метро «Красносельская» и «Тульская» трамваи доступны каждые три минуты. На маршрутах используются современные вагоны с инновационной системой автономного хода — «Львенок-Москва» и модернизированные «Витязь-Москва». Всего в столице 120 таких трамваев, которые могут проезжать более 4 км без подключения к контактной сети.

Первые трамвайные диаметры быстро стали популярными. Пиковое количество поездок в коридорах МТД уже достигает 219 тысяч в сутки. В среднем в месяц пассажиры совершают более 4 млн поездок .

В 2026 году трамвайная система Москвы отмечает важную дату: 29 октября исполнилось 115 лет маршруту «А», который горожане ласково называют «Аннушкой». За эти годы легендарный маршрут неоднократно менялся, однако всегда проходил по Бульварному кольцу. Сегодня он связывает станцию метро «Чистые пруды» со станцией МЦД Калитники.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что по поручению Сергея Собянина в столице продолжают развивать трамвайную сеть по принципу наземного метро. Так, за полгода работы Т2 пассажиры совершили свыше 11,5 млн поездок. Пиковый поток составил 85 тысяч поездок в сутки. Это подтверждает востребованность МТД у москвичей. Маршрут Т2 проходит через 13 районов, расположенных в пяти административных округах города. На линии курсируют низкопольные трамваи отечественного производства «Львенок-Москва» и «Витязь-Москва», интервал движения - шесть минут. Ликсутов пообещал, что власти продолжат работать над повышением комфорта поездок пассажиров и качества обслуживания.

