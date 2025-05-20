Собянин: Более 40 регионов поставляют свежие продукты на ярмарки Москвы

Свежие фермерские продукты на столичные ярмарки поставляют свыше 40 российских регионов, заявил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в 2025 году ярмарки выходного дня посетили уже два миллиона горожан. Как правило, москвичи покупают на них фрукты и овощи, которые чаще всего привозят из Республики Крым, Краснодарского края, Липецкой и Тамбовской областей, добавил он.

Также спросом среди москвичей пользуются рыбная продукция. Чаще всего ее везут в Москву из Мурманской области.

Круглогодичные ярмарки открылись в Москве в январе, а сезонные точки возобновили работу с 11 апреля. Сейчас в столице функционируют свыше 50 ярмарок выходного дня.

