Собянин: Более 32 тысяч товаров представлено на сайте проекта «Сделано в Москве»

Свыше 6,5 тысячи локальных брендов принимают участие в проекте «Сделано в Москве». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, Москва предоставила предпринимателям бесплатные инструменты в онлайне и офлайн.

«На основной платформе – сделановмоскве.рф – представлено больше 32 тыс. товаров. Товары под брендом "Сделано в Москве" продаются на трех крупнейших российских маркетплейсах. В прошлом году открылась фирменная... сеть – пять офлайн-магазинов», – написал Собянин в Telegram-канале.

Участников проекта приглашают на крупнейшие мероприятия: они представляли свою продукцию в том числе на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе», выставке-форуме «Россия», фестивале «Территория будущего. Москва 2030», Московской неделе интерьера и дизайна, столичной неделе моды. Сейчас московские товары можно приобрести на площадках проекта «Зима в Москве» в семи популярных туристических местах города.

Собянин подчеркнул, что в прошлом году участники проекта «Сделано в Москве» продали товаров более чем на 1 млрд рублей.

