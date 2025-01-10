Собянин: Более 32 тысяч товаров представлено на сайте проекта «Сделано в Москве»
Свыше 6,5 тысячи локальных брендов принимают участие в проекте «Сделано в Москве». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, Москва предоставила предпринимателям бесплатные инструменты в онлайне и офлайн.
«На основной платформе – сделановмоскве.рф – представлено больше 32 тыс. товаров. Товары под брендом "Сделано в Москве" продаются на трех крупнейших российских маркетплейсах. В прошлом году открылась фирменная... сеть – пять офлайн-магазинов», – написал Собянин в Telegram-канале.
Участников проекта приглашают на крупнейшие мероприятия: они представляли свою продукцию в том числе на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе», выставке-форуме «Россия», фестивале «Территория будущего. Москва 2030», Московской неделе интерьера и дизайна, столичной неделе моды. Сейчас московские товары можно приобрести на площадках проекта «Зима в Москве» в семи популярных туристических местах города.
Собянин подчеркнул, что в прошлом году участники проекта «Сделано в Москве» продали товаров более чем на 1 млрд рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в поджоге
- Двух экс-менеджеров «Роснано» объявили в международный розыск
- Захарова указала на фейковую цитату Ленина в докладе Ниинистё для ЕС
- Мужчину задержали за контрабанду источника радиации в Челябинской области
- Стоимость золота поднялась выше $2700 за тройскую унцию впервые с 13 декабря
- СМИ: ВСУ обстреляли Донецк ракетами HIMARS
- Килограмм мефедрона обнаружили у пассажира такси
- Ущерб от пожаров в Калифорнии оценили в $150 млрд
- Вице-спикер ГД Чернышов предложил ограничить вылов рыбы в Азовском и Черном морях
- Суд отказал Владиславу Бакальчуку в иске по активам Wildberries
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru