Собянин: Более 16 тысяч москвичей стали выпускниками «Школы бизнеса МБМ»
Более 16 тысяч москвичей за семь лет прошли обучающую программу для начинающих предпринимателей «Школа бизнеса МБМ». Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Свое дело открывает каждый второй выпускник программы. Как отметил Собянин, участники школы занимаются поиском идей, изучением основ маркетинга, проработкой юридических и бухгалтерских вопросов.
«Во время обучения получают обратную связь о своем бизнес-проекте и презентуют его в финале», — написал градоначальник в Telegram-канале.
Горожане могут получить консультацию по вопросам открытия, ведения своего дела и узнать о мерах поддержки на портале «Малый бизнес Москвы».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Леус: Сильные магнитные бури накроют Землю в ближайшие двое суток
- Гладков: Над Белгородом сбиты несколько воздушных целей
- СМИ: Блогеров Чекалиных задержали на 48 часов
- СМИ: Кабмин предложил повысить зарплаты бюджетников на 13,2%
- «Брачного договора нет!»: Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries
- Фальков: Изменения в перечне вступительных экзаменов в вузы введут к 2025 году
- Приложение «Авито» стало недоступно в Google Play
- Задержанную с мефедроном блогера арестовали на 14 суток
- В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
- В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 24 человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru