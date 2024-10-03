Собянин: Более 16 тысяч москвичей стали выпускниками «Школы бизнеса МБМ»

Более 16 тысяч москвичей за семь лет прошли обучающую программу для начинающих предпринимателей «Школа бизнеса МБМ». Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Свое дело открывает каждый второй выпускник программы. Как отметил Собянин, участники школы занимаются поиском идей, изучением основ маркетинга, проработкой юридических и бухгалтерских вопросов.

«Во время обучения получают обратную связь о своем бизнес-проекте и презентуют его в финале», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Горожане могут получить консультацию по вопросам открытия, ведения своего дела и узнать о мерах поддержки на портале «Малый бизнес Москвы».

