Штаб общественной поддержки «ЕР» на выборах в МГД открылся в Москве

Московская «Единая Россия» открыла штаб общественной поддержки на выборах МГД, его работа позволит сформировать будущую программу партийцев - членов участников команды мэра Москвы.

В ближайшее время пройдет несколько заседаний программной комиссии по разным тематикам. В них примут участие члены команды мэра. В народной программе «Единой России» будет несколько разделов, посвященных развитию социальной сферы, транспорта, инфраструктуры ЖКХ, благоустройству, развитию городской среды, культурным и гуманитарным проектам.

Отвечать за разработку тематических блоков программы будут: лидер фракции «Единая Россия» в Мосгордуме Степан Орлов, глава Московского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов, депутат Мосгордумы Лариса Картавцева, Герой России, летчик-космонавт Антон Шкаплеров, директор центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова, руководитель НКО «Центр добрых дел» Сабина Цветкова и генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.

Москвичи могут направить свои предложения в народную программу в штаб общественной поддержки, который ведет работу в здании исполкома Московской «Единой России».

В сентябре в Москве пройдут выборы депутатов. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. На сайте «ПОЛИТМОСКВЫ» можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму, также на сайте представлены кандидаты в депутаты ТиНАО. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательном участке.

