Сергунина: На ВДНХ подготовили программу к Международному дню музыки

В честь Международного дня музыки, который ежегодно отмечается 1 октября, на ВДНХ пройдет творческая программа, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, мероприятия продлятся весь месяц. Так, лекции, концерты и спектакли бесплатно пройдут в павильоне «Рабочий и колхозница». На мероприятия надо будет зарегистрироваться на странице лектория ВДНХ.



Кроме того, москвичи смогут посетить спектакль «Признак оперы» в постановке Московского театра кукол 2 октября, 3 октября пройдет музыкальная программа «Русские басы».



Ансамбль Gnessin Baroque выступит 5 октября, а 9 октября состоится концерт «Звучащие полотна: Рерих».

Лекция «Неземная красота сопрано: от Ариадны до Шемаханской царицы» пройдет 12 октября, а 27 октября москвичи смогут познакомиться с поздним творчеством известного русского композитора Сергея Рахманинова.