Сергей Собянин: Реабилитация «Коломенского» полностью завершится к 2026 году

Все три этапа благоустройства и реабилитации музея-заповедника «Коломенское» завершатся к 2026 году. Об этом в ходе осмотра работ заявил столичный мэр Сергей Собянин.

Градоначальник назвал музей-заповедник одним из наиболее знаковых исторических мест Москвы и излюбленным местом отдыха москвичей, которое ежегодно посещают свыше 5 млн человек. Вместе с тем он отметил, что за 30 лет в парке фактически не проводилось благоустройство, из-за чего инфраструктура физически и морально устарела.

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На первом этапе благоустройства выполняется реконструкция набережной. Работы ведутся на площади 24 га. Одновременно строители приступили к реставрации исторических объектов, которая затронет 13 из 17 построек. Собянин отметил, что по окончании работ по восстановлению исторического наследия музея-заповедника парк станет максимально привлекательным и комфортным для своих гостей.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что первый этап реконструкции планируется закончить уже в текущем году. Он включает в себя реконструкцию набережной Москвы-реки от станции метро «Кленовый бульвар» в сторону Сабуровского моста — расширение пешеходной части, реконструкцию причала «Коломенское», устройство семейно-досугового центра и двух павильонов круглогодичного проката спортивного инвентаря. В зимний период планируется заливать каток вдоль набережной — его протяженность составит порядка 2 км.

Кроме того, спортивный кластер разместится в южной части набережной. Также в средней части появятся амфитеатр на 850 человек и павильон с видовой площадкой.

Предусмотрено проектом и обустройство свадебного сада с церемониальной площадкой и павильоном на 200 человек близ места впадения в Москву-реку речки Жужи. Здесь также планируется разбить регулярный сад, высадить зеленый лабиринт и обустроить смотровую площадку с качелями.

