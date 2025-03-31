Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе

Более восьми тысяч жителей Тимирязевского района столицы получат новые квартиры по программе реновации, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, на сегодняшний день уже переехали или находятся в процессе переезда около полутора тысяч человек.

Сейчас в Тимирязевском районе Москвы возводят еще три новых дома для переселения по реновации.

Градоначальник также рассказал, что с конца декабря 76 семей из двух домов в Линейном проезде начали переезд в жилой комплекс на Дмитровском шоссе.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:СтроительствоРеновация ЖильяМоскваСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры