Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе
31 марта 202515:25
Более восьми тысяч жителей Тимирязевского района столицы получат новые квартиры по программе реновации, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, на сегодняшний день уже переехали или находятся в процессе переезда около полутора тысяч человек.
Сейчас в Тимирязевском районе Москвы возводят еще три новых дома для переселения по реновации.
Градоначальник также рассказал, что с конца декабря 76 семей из двух домов в Линейном проезде начали переезд в жилой комплекс на Дмитровском шоссе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru