Сергей Собянин рассказал о новых функциях городских сервисов в сфере культуры

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о цифровых сервисах в сфере культуры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так, он отметил, что граждане могут оформить единый читательский билет в библиотеке и онлайн, а также привязать к карте «Москвенок». Он дает доступ к книжным фондам всех городских библиотек.

Также Собянин рассказал о портале «Узнай Москву», который позволяет увидеть увидеть в режиме дополненной реальности, как выглядели здания и сооружения, не сохранившиеся до наших дней, в современном городе.

Кроме того, гражданам доступен онлайн-сервис записи в детские школы искусств и кружки. Для записи там предлагаются более 10 тысяч образовательных программ и кружков в период приемной кампании.

В свою очередь «Билетная система «Мосбилет» позволяет приобрести билеты в музеи и театры, оплатить городские катки и бассейны, арендовать пикниковые зоны. При этом с декабря билеты быстрее всего можно купить с учетной записью на mos.ru.

Также Собянин рассказал, что через сервис «Вместе с культурой», который предлагает аренду в городских учреждениях культуры, с момента появления проекта москвичи забронировали столичные площадки более 43 тысяч раз.



