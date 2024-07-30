Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве набережных реки Яузы

В 2024 году планируется благоустроить около 20 км набережных реки Яузы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ на набережных.

Мэр отметил, что за последние лет пять проделана огромная работа по благоустройству реки Яузы, уже сделаны парковые территории и верховье. По его словам, набережные реки Яузы комплексно не реконструировались около 30–40 лет, поэтому сейчас они находятся в запущенном состоянии. В 2024 году будут комплексно реконструированы тротуары, бордюры и вся территория вокруг набережных – всего около 20 км.

Благоустройство запланировано на III квартал 2024 года. Главная цель – усовершенствование транспортной схемы и оптимизация проезжей части. Так, будут отремонтированы 244 тысяч квадратных метров проезжей части, установлено 60 новых пешеходных переходов, 15 новых остановок и 152 велопарковки. В этом году, в частности, запланировано благоустройство Кадашевской набережной со Старомонетным и Пыжевским переулком и участок от МКАД до Строгинского моста.

