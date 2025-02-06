Сергей Собянин рассказал, как повышают квалификацию московские врачи

Столичный мэр Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале, как московские медики повышают свою квалификацию.

По словам градоначальника, для этих целей был открыт Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы в 2021 году. Это единая точка входа для врачей в московскую медицину — здесь независимые эксперты оценивают профессиональные навыки тех, кто хочет получить статус «московский врач», здесь же проводится и повышение квалификации.

Центр оснащен более чем 1 100 единицами высокотехнологичного медицинского и симуляционного оборудования. Врачи ежедневно оттачивают мастерство на 31 имитационной станции.

Тренинги и программы Кадрового центра разрабатывают при участии практикующих специалистов медучреждений Москвы и ведущих экспертов. Учитываются ключевые направления развития здравоохранения столицы: внедрение нового стандарта московских поликлиник, нового стандарта экстренной медицинской помощи, развитие цифровых сервисов, совершенствование системы родовспоможения и охраны здоровья матери и ребенка и так далее.

Кадровым центром уже внедрено свыше 100 программ дополнительного образования и 60 профессиональных и социально-психологических тренингов, из которых 50 внедрили в 2024 году. В прошлом году программы и тренинги прошли более 115 тысяч слушателей, что в 1,5 раза больше, чем в 2023 году.

