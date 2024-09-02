Сергей Собянин открыл обновленную школу на юго-западе Москвы

Обновлённое здание школы №1514 на улице Академика Челомея в Москве открыли в первый день нового учебного года. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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Градоначальник, который пообщался со школьниками и их родителями, указал, что образовательное учреждение было сделано по новому стандарту «Моя школа».

Он отметил, что в рамках модернизации в здании заменили коммуникации, закупили для школы новое оборудование и мебель, благоустроили территорию.

Также Собянин уточнил, что в школе имеются 28 учебных и три специализированных кабинета, современная медиатека и многофункциональное пространство для мероприятий, два новых лабораторно-исследовательских комплекса.

«Здание рассчитано на 750 учеников 1–6 классов. На улице для ребят организованы спортивные и игровые площадки, выделено пространство для отдыха», - написал мэр.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в Филимонковском районе столицы инвестор построит школу на территории жилого комплекса «Первый Московский» город-парк на 1100 учащихся со скалодромом и спортивными залами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

