С начала года Портал поставщиков посетило более 1,8 миллиона уникальных пользователей

За первую половину 2024 года столичный портал поставщиков посетило более 1,8 миллиона уникальных пользователей, рассказала заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, показатель 2024 года на 200 тысяч превышает аналогичные данные за 2023 год.

«Контракты на платформе заключаются в электронном виде, что упрощает и ускоряет проведение сделок», — добавила Багреева.

Как заметил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, две трети уникальных пользователей ресурса проживают в Москве и Московской области.

«Среди других регионов лидерами являются Пермский край, Новосибирская и Ленинградская области, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ. Число пользователей из этих субъектов составило более 450 тысяч», — пояснил он.

Средний возраст посетителей варьируется от 25 до 44 лет. Также уточняется, что 53,5% пользователей портала составляют мужчины и 46,5% — женщины.

Портал регулярно совершенствуются, предлагая пользователям новые функции. В конце 2023 года был представлен бесплатный обучающий сервис – «Школа поставщика», с помощью которого можно ознакомиться с функционалом платформы.

В столичном департаменте информационных технологий напомнили, что для более быстрой адаптации предусмотрен чат-бот с искусственным интеллектом. С его помощью можно зарегистрироваться и принять участие в закупочных процедурах. На данный момент умный помощник может самостоятельно отработать до 80% вопросов пользователей.

Помимо прочего поставщики могут создать сайт-визитку для продвижения своей продукции с помощью ресурса.

Портал поставщиков был разработан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема, все его сервисы работают бесплатно. На данный момент каталог его продукции насчитывает более 2,8 миллиона уникальных наименований. Ежедневно на портале заключают 1,5 тысячи контрактов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за первое полугодие 2024 года на столичном портале провели более 310 тысяч закупок, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

