Резиденты центра ассистивных технологий рассказали о помощи участникам СВО

Производители реабилитационного оборудования, которые являются резидентами центра ассистивных технологий «Феникс», активно помогают участникам спецоперации (СВО) и их близким при поддержке правительства Москвы.

К примеру, компания Ccover, производящая косметические оболочки на протезы нижних конечностей, специально разработала гибкие оболочки для любых жизненных ситуаций.

«Их практически невозможно сломать, при этом они сохраняют функцию восполнения потерянного объема конечности», — пояснил соучредитель и директор по развитию предприятия Дмитрий Скорняков.

АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие», еще один резидент центра ассистивных технологий «Феникс», производит все виды протезно-ортопедических изделий, что помогло сотням тысяч людей с инвалидностью вернуться к полноценной жизни.

«Наши филиалы работают как по прямым контрактам с Министерством обороны Российской Федерации, так и по контрактам Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с участниками СВО», — сообщил гендиректор АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Владимир Гордеев.

Протезно-ортопедическому центру «Динамика» удалось поставить на протезы одного из бойцов СВО. Как пояснил заместитель генерального директора компании «Динамика» Александр Сувороа, для этого потребовалось три-четыре недели тренировок с реабилитологом.

Центр ассистивных технологий «Феникс» был открыт Агентством инноваций Москвы при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития города в августе 2023 года. Это позволило за год создать в столице кластер ассистивных технологий, при этом резидентами центра стали более 30 компаний.

