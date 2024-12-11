Ремонт многоквартирного дома проведут в районе Новогиреево

Согласован проект капремонта жилого здания, расположенного в районе Новогиреево, рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Он уточнил, что двенадцатиэтажный дом был построен в 1985 году и состоит из пяти подъездов.

«Согласованный проект предполагает полную замену системы мусороудаления, ремонт подъездов и лестничных клеток, а также техподполья, чердака и кровли», – добавил Щербаков.

В рамках ремонтных работ намерены привести в порядок подъезды, покрасить стены и потолки, заменить стяжку и покрытие пола и отремонтировать лестницу. Также произведут замену почтовых ящиков. Во входных группах заменят двери, отремонтируют козырьки и восстановят витражное остекление.

Помимо прочего запланирован и ремонт фасада, включая обработку антисептиком, утепление, оштукатуривание и покраску. Цоколь здания тоже будет утеплен. На крыше намерены заменить гидроизоляционное покрытие и защитное металлическое ограждение.

