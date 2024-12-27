Ремонт и строительство двух участков дорог в Троицке закончат в 2025 году

Один из этапов реализации масштабного проекта по развитию улично-дорожной сети в Троицке (Новая Москва) завершат в 2025 году, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Всего проект затронет четыре километра автодорог.

«В Троицке ведется возведение магистральной улицы путем реконструкции Заречной улицы и строительства нового участка. В результате она позволит соединить район Заречье с центральной частью города и Калужским шоссе маршрутами городского транспорта. Кроме того, продолжается возведение дороги, которая продлит Октябрьский проспект с севера до Калужского шоссе. Завершить работы на этих объектах планируют в 2025 году», — отметил вице-мэр.

В частности, в Троицке реконструируют части улиц Текстильщиков и Городской, а также Заречную улицу. Их расширение до четырех полос даст возможность организовать автобусное движение. Кроме того, на участке длиной 1,5 километра появятся подземный пешеходный переход, остановочные павильоны для городского транспорта, светофоры и новые тротуары.

По словам главы столичного Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, на данном этапе полностью завершена подготовка территории, выполнено переустройство большей части инженерных сетей, а также частично закончена укладка дорожной одежды. Сейчас строители приступили к возведению внеуличного пешеходного перехода, отметил он.

Также Калужское шоссе и северную часть Октябрьского проспекта свяжет современная четырехполосная магистраль, которая соединит между собой улицы Академика Харитона и Садовую. Ее длина достигнет 2,5 километра. Сейчас строители выполняют устройство инженерных коммуникаций на данном участке.

По окончании работ строители благоустроят прилегающую территорию и высадят примерно 25 тысяч «квадратов» газона.

Главными целями проекта стали увеличение пропускной способности Октябрьского проспекта, организация удобного выезда из жилых районов на Калужское шоссе и обеспечение транспортной доступности социальных объектов Троицка.

Всего предусмотрены реконструкция и строительство порядка 10 километров автодорог в Троицке. Первый участок был введен в эксплуатацию в 2021 году.

