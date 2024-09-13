Ракова рассказала о работе единой лабораторной информсистемы уже в 60% московских стационарах
Тридцать один стационар Москвы объединили в единую лабораторную информационную систему (ЛИС), позволяющую автоматизировать процессы проведения исследований, соединить в единую среду базы данных с итогами всех исследований, перейти на электронный документооборот. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вице-мэр напомнила, что пилотный проект по внедрению ЛИС запустили в шести городских стационарах в январе прошлого года. Благодаря системе результаты исследований быстрее попадают в историю болезни пациентов стационаров.
«Также внедрение новой системы позволит привести работу всех лабораторий к единым стандартам, в том числе автоматизировать процессы приема, учета и обработки заказов на исследования, контролировать их выполнение и получение результатов. На сегодняшний день новая система уже внедрена в 60% больниц Москвы», — сообщила Ракова.
В среднем ЛИС обрабатывает свыше 650 тысяч лабораторных исследований ежедневно. Система работает со всеми видами исследований, за исключением цитологических и гистологических, и может быть адаптирована почти к любому лабораторному оборудованию. Также ЛИС позволяет стандартизировать проверку, корректировку, выдачу, доставку итогов исследований, контроль качества в лабораториях.
Благодаря интеграции ЛИС и Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) врачи могут оперативно получать результаты анализов (биохимических, клинических, бактериологических) и ПЦР. Эти сведения доступны всем медикам в медучреждении и автоматически сохраняются в электронной истории болезни пациента, который находится в стационаре, что ускоряет выбор тактики лечения, назначения дополнительных обследований, направления к специалисту при необходимости.
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