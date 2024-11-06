Ракова подвела итоги отбора в молодежную антарктическую экспедицию

В отборе участников Московской молодежной антарктической экспедиции приняли участие 32 тысячи школьников и студентов колледжей, в итоге было выбрано 11 финалистов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Из более чем 32 тысяч школьников и студентов колледжей в финальный этап прошли всего 50 человек. Четыре дня они демонстрировали, насколько хорошо справляются с трудностями в природных условиях, работают в команде, владеют необходимыми умениями и навыками», - пояснила она.

Маршрут похода «Антарктида зовет» пролегал по Орехово-Зуевскому району Московской области — вдоль реки Нерская и вокруг Нерского озера. Дети шли через сосновые леса по песчаным тропам, ежедневно преодолевая 17–20 километров.

По словам Раковой, 11 финалистов отправятся в Антарктиду уже в конце ноября. Для экспедиции будет сформировано два отряда. Первый будет состоять из школьников, которые проведут научные исследования по заданию российских научно-исследовательских институтов. Второй отряд сформируют из студентов колледжей, которые будут обеспечивать жизнедеятельность экспедиции.

Московская молодежная антарктическая экспедиция пройдет при поддержке столичного Департамента образования и науки и московского отделения «Движения первых». Она продлится до середины декабря.

