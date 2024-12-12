Ракова: Новый цифровой сервис повысит качество результатов медисследований

Новый проект для системного контроля за доставкой биоматериалов, запущенный на базе Московского научно-практического центра лабораторных исследований, поможет автоматизировать работу лабораторной службы Москвы, рассказала заммэра столицы вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сервис позволит в онлайн-режиме управлять процессом доставки биоматериалов — определять оптимальные маршруты при транспортировке, число машин, наполнение специальных термосумок. Все это в конечном итоге поможет повысить качество и достоверность результатов исследований», — пояснила она.

На данный момент лабораторная система Москвы имеет многоуровневую структуру. При этом лаборатории первого уровня расположены в городских поликлиниках, второго уровня — при стационарах, а третьего — в специализированных профильных медучреждениях и централизованных клинико-диагностических лабораториях (ЦКДЛ).

На исследования туда поступают биоматериалы со всего города, точность результатов анализов во многом зависит от соблюдения сроков доставки. Новое ПО позволит быстро отследить все необходимые параметры, в том числе подобрать оптимальное число машин и выбрать количество термосумок. Процессом можно будет управлять в онлайн-режиме.

Перед началом маршрута водитель будет получать маршрутный лист, а сотрудники медицинских организаций - расписание прибытия транспорта.

