Ракова: Новый цифровой сервис повысит качество результатов медисследований
Новый проект для системного контроля за доставкой биоматериалов, запущенный на базе Московского научно-практического центра лабораторных исследований, поможет автоматизировать работу лабораторной службы Москвы, рассказала заммэра столицы вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Сервис позволит в онлайн-режиме управлять процессом доставки биоматериалов — определять оптимальные маршруты при транспортировке, число машин, наполнение специальных термосумок. Все это в конечном итоге поможет повысить качество и достоверность результатов исследований», — пояснила она.
На данный момент лабораторная система Москвы имеет многоуровневую структуру. При этом лаборатории первого уровня расположены в городских поликлиниках, второго уровня — при стационарах, а третьего — в специализированных профильных медучреждениях и централизованных клинико-диагностических лабораториях (ЦКДЛ).
На исследования туда поступают биоматериалы со всего города, точность результатов анализов во многом зависит от соблюдения сроков доставки. Новое ПО позволит быстро отследить все необходимые параметры, в том числе подобрать оптимальное число машин и выбрать количество термосумок. Процессом можно будет управлять в онлайн-режиме.
Перед началом маршрута водитель будет получать маршрутный лист, а сотрудники медицинских организаций - расписание прибытия транспорта.
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