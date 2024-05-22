Ракова: ИИ помог врачам Москвы поставить 14 млн предварительных диагнозов

Система поддержки принятия врачебных решений на базе искусственного интеллекта помогла терапевтам и врачам общей практики в Москве поставить 14 млн предварительных диагнозов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, цифровая трансформация здравоохранения позволяет повысить эффективность лечебно-диагностического процесса, систематизировать большие объемы данных, автоматизировать выполнение рутинных задач. Во всех взрослых поликлиниках столицы используют систему поддержки принятия врачебных решений на базе алгоритмов ИИ, разработанную с компанией СберМедИИ и Лабораторией ИИ Сбера.

«Один из наших сервисов, цифровой помощник "ТОП-3", анализирует жалобы на здоровье пациента и на основе полученной информации предлагает три наиболее вероятных предварительных диагноза. Врач может согласиться с одним из них или поставить свой. Сервис определяет 95 процентов самых распространенных заболеваний. На сегодняшний день он помог... поставить уже 14 миллионов предварительных диагнозов», — рассказала Ракова.

Сервис анализирует жалобы пациента в протоколе осмотра, который врач оформляет в ЕМИАС, и выступает в качестве помощника, высвобождая время медика для осмотра и общения с человеком. После определения предварительного диагноза система предлагает перечень исследований и дополнительных консультаций, врач может согласиться с ним, дополнить или сократить.

Как отметил директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов, AI-решения помогают медикам в ежедневной работе, повышают качество и доступность медпомощи. Диагностические ассистенты на базе ИИ, разработанные в рамках цифровизации московских поликлиник совместно с правительством столицы, делают прием пациента более быстрым и эффективным.

