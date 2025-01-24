Ракова: Более 80 тысяч человек посетили зимнюю площадку на Воробьевых горах

Пространство на Воробьевых горах вошла в число наиболее популярных площадок проекта «Зима в Москве, за первый месяц работы его посетили более 80 тысяч человек. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С момента открытия семейного пространства удалось собрать более 219 тысяч рублей, которые мы направим в благотворительные организации», — сказала он.

Как добавила Ракова, до конца зимы посетителей пространства ждут иммерсионные спектакли и экоферма. Отдельным центром притяжения также стал кинокаток, с момента открытия его уже посетили более 11 тысяч гостей. Доступные слоты для регистрации открываются каждую неделю по средам.

Помимо прочего на Воробьевых горах регулярно проходит ярмарка, в рамках которой благотворительные фонды могут представить товары, созданные их подопечными. В продаже доступны елочные игрушки, мыло, свечи и другие интересные вещи ручной работы. С открытия ярмарки было собрано свыше 219 тысяч рублей, все вырученные средства в дальнейшем направляют пяти благотворительным организациям.

По выходным дням в пространстве можно покататься на упряжках с хаски, сделать фотографии с северными оленями, ранее обитавшими на Кольском полуострове, и посмотреть на пару альпак — Леди и Бродягу.

Проект «Зима в Москве» объединяет события столицы до 28 февраля, предлагая огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. Для этого в городе работает более 1,9 тысячи площадок.

