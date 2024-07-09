Рабочие завершили строительно-монтажные работы на парковке у метро «Текстильщики»

Рабочие закончили строительно-монтажные работы по устройству плоскостной парковки близ станции Московского метрополитена «Текстильщики» (Большая кольцевая линия). Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, на строительство паркинга понадобилось 200 метров барьерного ограждения и порядка 430 тонн асфальтобетона. Руководитель департамента добавил, что сейчас на объекте заканчивается монтаж оборудования: терминалов оплаты, видеокамер и информационного табло. Площадь парковки составит 2700 «квадратов».

На парковке можно будет разместить 81 автомобиль, 10 машино-мест предусмотрены для инвалидов. Автомобилисты смогут комфортно пересаживаться на городской транспорт, сокращая автомобильный трафик.

Также в рамках строительства городского вокзала Текстильщики появится пешеходный мост длиной свыше 140 метров, между станцией БКЛ «Текстильщики» и одноименной станцией Таганско-Краснопресненской линии.

