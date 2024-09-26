Производители медизделий сэкономили более 500 млн рублей благодаря нацпроекту
В нацпроекте «Производительность труда» принимают участие 16 производителей лекарств и медицинских изделий. При этом 11 из них с успехом закончили реализацию пилотных проектов, их совокупный экономический эффект — свыше 517 млн рублей. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
По ее словам, выпускающаяся в Москве медицинская и фармацевтическая продукция не уступает иностранным аналогам и даже часто является уникальной. При этом город помогает отрасли развиваться. Нацпроект «Производительность труда» — одна из таких мер поддержки. Предприятия — участники нацпроекта в среднем на 36% ускорили производственные процессы и на 73% нарастили объем выпуска.
Эксперты нацпроекта способствуют улучшению взаимодействия предприятий и внутренних подразделений и служб, повышению эффективности функционирования оборудования и налаживанию системы мониторинга для улучшения управления запасами. Все это в совокупности дает сокращение производственных потерь и исключает бездействие производственных мощностей.
Полученный опыт компании применяют во всех бизнес-процессах. Это позволяет предприятиям рассчитывать на последующий рост производительности труда.
По словам столичного мэра Сергея Собянина, за два с половиной года 419 столичных компаний стали участниками нацпроекта «Производительность труда».
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