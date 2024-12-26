Проектирование четырех транспортных объектов началось в ТиНАО в 2024 году

В 2024 году в Москве начали разработку четырех проектов объектов улично-дорожной сети, которые будут реализованы на территории ТиНАО, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В 2024 году началось проектирование четырех транспортных объектов: автодороги, продлевающей трассу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево на восток до трассы М-2 «Крым», а также очередного дублера МКАД, который пройдет от Калужского шоссе в сторону трассы М-3 «Украина». Еще один объект – третий этап автомобильной дороги Марьино – Саларьево, которую продлят на юг. Четвертым проектом стала эстакада на пересечении недавно введенных трасс Марьино – Саларьево и М-3 «Украина» – Середнево – Марьино – Десна», - сообщил Ефимов.



При этом длина нового дублера МКАД, который пройдет от Калужского шоссе до Саларьевской улицы, составит 5,1 километра. Как отметил глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, трасса также соединит дороги Марьино – Саларьево и Мамыри – Пенино – Шарапово. Помимо прочего в рамках реализации проекта запланировано строительство моста через реку Сосенку.



Протяженность трассы от Варшавского шоссе до федеральной магистрали М-2 «Крым» составит 3,5 километра. В перспективе все действующие сегодня и планируемые объекты объединятся, сформировав трассу, которая станет полноценным дублером ЦКАД и МКАД на участке от Минского шоссе до автодороги М-2 «Крым». Длина третьего этапа автодороги Марьино – Саларьево, первого дублера Калужского шоссе, составит два километра. Также уточняется, что строительство дороги Марьино – Саларьево и разгрузит Калужское шоссе, улучшив доступность станций метро «Филатов Луг» и «Прокшино».



На территории ТиНАО с 2012 года построили свыше 400 километров автомобильных дорог. Таким образом общая протяженность автодорог там увеличилась в полтора раза.

