Проект «Открой#Моспром» стал победителем премии развития молодежного туризма
Московский проект «Открой#Моспром» победил в номинации «Больше, чем тур: промышленный» во всероссийской премии развития молодежного туризма, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«С 2019 года было проведено свыше трех тысяч офлайн и онлайн-экскурсий. В этом году значимость этой работы подтвердила еще одна награда, полученная на всероссийской премии», — добавил он.
Жюри всероссийской премии оценивало каждую экскурсию отдельно, обращая внимание и на уровень вовлеченности молодежи.
На данный момент проект «Открой#Моспром» регулярно предоставляет возможность посетить 130 столичных фабрик пищевой, авиационной, фармацевтической, кабельной и других отраслей промышленности. В 2024 году список вовлеченных компаний увеличился на 15%.
В рамках проекта всем желающим также доступны онлайн-экскурсии. В любое время доступны виртуальные туры на фабрику мороженого, ювелирный или лифтостроительный завод, а также предприятия ракетно-космической и авиационной отраслей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru