Празднование Дня защиты детей пройдет в рамках фестиваля «Лето в Москве»

Празднование Дня защиты детей в столице пройдет в рамках фестиваля «Лето в Москве». В предстоящие выходные в парках, музеях, культурных центрах пройдут праздничные мероприятия.

Руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин рассказал, что по всей Москве запланированы праздничные концерты, мастер-классы, игры, спектакли, кинопоказы и многое другое.

Так, гостей ждут 28 парков, среди которых музей-заповедник «Царицыно», Парк Горького, «Сокольники» и другие. В парке «Зарядье», например, пройдет научно-познавательный фестиваль «НаучФЕСТ».

Международный день защиты детей официально отмечается 1 июня.

Также в начале лета «Московские сезоны» организуют цикл урбанистических мероприятий в рамках нового проекта «Лето в Москве», который объединил все традиционные городские фестивали, а также развлечения, полюбившиеся москвичам.

С 5 июня во время фестиваля «Лето в Москве. Мода и красота» на Тверской площади начнет работу бьюти-штаб для выпускниц. Порядка 1,5 тысячи девушек смогут получить рекомендации ведущих визажистов и стилистов столицы. При этом некоторые смогут поучаствовать в гранд-дефиле на Патриарших прудах наравне с профессиональными моделями.

В свою очередь 12 июня стартует фестиваль «Времена и эпохи», который является важным туристическим событием сезона. В центре Москвы расположится многокилометровый исторический музей под открытым небом. В парках будут проходить реконструкции известных сражений. Гости смогут погрузиться в ключевые исторические периоды России и узнать об античных корнях культуры.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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