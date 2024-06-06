Правительство Москвы подписало соглашения с аптеками об участии в нацпроекте
Правительство Москвы заключило соглашения с аптеками «Нео-фарм» и «Столички» об участии в нацпроекте «Производительность труда». Документ подписала глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Багреева отметила, что по опыту реализации проекта для торговых и аптечных сетей, увеличение эффективности бизнес-процессов по реализации готовой продукции и управления запасами на складе повышает производительность труда на 40%.
Руководитель ООО Сеть социальных аптек «Столички» Светлана Котелевская рассказала, что участие в нацпроекте «Производительность труда» привлекло их возможностью понизить свои издержки без лишних трат.
В свою очередь, замгендиректора ООО «Нео-фарм» Маргарита Массалютина отметила, что для них важно улучшать качество обслуживания покупателей и следить за качеством лекарств. Таким образом, участие в нацпроекте поможет им освоить технологию бережливого производства, которая сократит потери компании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru