Политолог Ярошенко: Конкуренция на выборах в МГД будет около семи-восьми человек на место

Около семи-восьми человек будут конкурировать за одно место на выборах в Московскую городскую думу. Об этом заявил политический консультант Алексей Ярошенко в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

По словам эксперта, о конкурентности на выборах свидетельствует праймериз партии «Единая Россия»: на предварительном голосовании из 45 округов на выдвижение от объединения боролись в среднем пять-шесть претендентов.

«Если говорить за рамками "Единой России" – в большей части округов широкий спектр кандидатов. Конкуренция на выборах в МГД будет порядка семи-восьми человек на место. За места в парламенте будут бороться представители разных партий, разных идеологических платформ», – считает Ярошенко.

Консультант указал, что у любых кандидатов есть возможность свободно говорить в СМИ, и итоги выборов будут определены «в условиях полной и высокоуровневой конкуренции».

Ярошенко также рассказал об активных процессах ротации внутри «Единой России», отвечающих на запрос на обновление кадров. Для этого применяются в том числе конкурс «Федеральный ПолитСтартап», предварительное голосование. Ярошенко добавил, что «Народная программа» от «Единой России» и действия мэра Москвы Сергея Собянина направлены на повышение уровня жизни горожан.

Ранее Собянин поддержал команду кандидатов-единороссов на выборы в Мосгордуму, в которую вошли председатель МГД Алексей Шапошников, член Совета Федерации, зампред палаты Инна Святенко, заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Медведев, ветеран контртеррористической операции на Северном Кавказе, Герой России Аркадий Корольков. Кроме того, в число кандидатов входят космонавты, Герои России Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, руководитель Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская, трехкратная олимпийская чемпионка синхронистка Мария Киселева, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, музыкант Родион Газманов.

