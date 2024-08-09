Паблик-ток с экспертами «Москва 2030: город мировых трендов» пройдет в «ГЭС-2»
В Доме культуры «ГЭС-2» 12 августа пройдет паблик-ток «Москва 2030: город мировых трендов», посвященный вопросу соответствия столицы мировым урбанистическим трендам. Мероприятие пройдет в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», его организует Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.
В рамках паблик-тока выступят такие эксперты, как архитектор, член экспертного совета Минстроя России по ФКГС, эксперт Комиссии по жилищной политике ОС при Минстрое России Евгения Муринец, социолог и сооснователь исследовательского агентства Synopsis Group Павел Степанцов, вице-президент Фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди, завлабораторией исследования креативных индустрий ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Виктория Боос и историк архитектуры, архитектурный журналист, преподаватель Британской высшей школы дизайна Марина Юшкевич.
Эксперты оценят уровень развития транспортной инфраструктуры в городе, а также общий уровень здравоохранения и культурное разнообразие.
Мероприятие пройдет 12 августа, с 18:00 до 19:30. Модератором проекта станет соучредитель Агентства стратегического развития «ЦЕНТР» Сергей Георгиевский.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пентагон заявил, что продолжает снабжать Украину разведданными
- В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия
- Около 300 домов затопило в Дальнереченске
- В хостеле в Москве после обысков задержали около 400 мигрантов
- При атаке БПЛА в Липецкой области пострадали девять человек
- В Красноярском крае запретят работу мигрантов в нескольких видах деятельности
- Депутат Шеремет рассказал о просьбах жителей Одессы освободить город
- В Шебекине четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому
- Microsoft обвинила Иран во вмешательстве в президентские выборы в США
- Над территорией России уничтожили 75 беспилотников ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru