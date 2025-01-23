Овчинский: Жилье по реновации появится на севере Москвы в рамках проекта КРТ

Неэффективно используемый участок в Тимирязевском районе столицы площадью 0,43 гектара планируется реорганизовать по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Он отметил, что подрядчик для проектирования и строительства жилья уже определен Московским фондом реновации жилой застройки, который в будущем будет держать на контроле все этапы работ по КРТ.

Овчинский рассказал, что общая площадь квартир, возводимых по реновации в рамках проекта КРТ на улице Вучетича, составит около 8,9 тысячи квадратных метров. В новое жилье смогут переехать свыше 300 человек. Первый нежилой этаж новостройки смогут занять объекты социально-бытового назначения.

«Придомовую территорию благоустроят, проведут комплексное озеленение, оборудуют зоны для активного времяпрепровождения и отдыха», - добавил Овчинский.

Москва является регионом-лидером по темпам и объемам строительства. На сегодняшний день в в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить в два раза темпы реализации программы реновации.

