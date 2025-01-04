Овчинский: В Зюзине определили подрядчика для строительства жилья по программе реновации в рамках КРТ
На юго-западе столицы Московский фонд реновации жилой застройки как оператор участка комплексного развития территории (КРТ) площадью 0,43 гектара выбрал подрядчика для реализации проектных и строительно-монтажных работ. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
По его словам, этот участок расположен на Азовской улице вблизи станций метро «Севастопольская» и «Чертановская».
«Общая площадь квартир в доме по программе реновации в районе Зюзино составит 10,6 тысяч квадратных метров. Часть из них адаптируют для маломобильных граждан. В новостройку смогут переехать свыше 350 жителей», - сообщил Овчинский.
Он добавил, что на первом нежилом этаже откроют торговые точки, заведения общепита, а также службы бытового сервиса. Известно, что вложения в развитие этой площадки составит примерно два млрд рублей.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин приказал в два раза увеличить темпы реализации программы реновации.
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