Овчинский: В ТиНАО по программе реновации снесли свыше 50 расселенных домов

В столичном ТиНАО по программе реновации снесли 55 расселенных домов старого жилого фонда. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

По его словам, в Москве с момента старта реализации программы реновации расселили и демонтировали свыше 560 зданий. При этом в ТиНАО были расселены 105 домов и еще 33 находятся на стадии расселения.

«Больше всего зданий демонтировали в Новомосковском (37) и Троицком (18). На месте сноса возводят жилье по программе реновации с сопутствующей инфраструктурой и благоустроенной территорией», - напомнил Овчинский.

Он добавил, что город уделяет большое внимание озеленению придомовой территории, установке детских и спортплощадок, а также зон отдыха.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин призвал вдвое увеличить темпы реализации программы реновации.