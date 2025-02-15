Овчинский: В ТиНАО по программе реновации снесли свыше 50 расселенных домов
В столичном ТиНАО по программе реновации снесли 55 расселенных домов старого жилого фонда. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
По его словам, в Москве с момента старта реализации программы реновации расселили и демонтировали свыше 560 зданий. При этом в ТиНАО были расселены 105 домов и еще 33 находятся на стадии расселения.
«Больше всего зданий демонтировали в Новомосковском (37) и Троицком (18). На месте сноса возводят жилье по программе реновации с сопутствующей инфраструктурой и благоустроенной территорией», - напомнил Овчинский.
Он добавил, что город уделяет большое внимание озеленению придомовой территории, установке детских и спортплощадок, а также зон отдыха.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин призвал вдвое увеличить темпы реализации программы реновации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В штате Техас произошло землетрясение магнитудой 5,0
- СМИ: На вечеринке Хакамады в Москве прошли задержания посетителей
- В Волгоградской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар в промзоне
- Суд в США официально закрыл дело против Винника
- Росавиация ограничила работу аэропортов в семи городах
- ПВО уничтожила 40 украинских дронов над четырьмя регионами РФ
- В OpenAI отказались продавать Илону Маску компанию
- В Ростове, Чертковском и Шолоховском районах уничтожили БПЛА
- В Симферополе полностью ликвидировали пожар на рынке
- На Бали задержали россиянку за открытие нелегального салона красоты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru